Учеников без прививок могут отстранить от офлайн-обучения: при каких условиях

Как будут учиться дети без прививок

По словам Кузина, ученикам без вакцинации могут предложить альтернативные форматы получения образования, в частности дистанционный. Ограничения будут действовать до тех пор, пока ребенок не получит необходимые прививки или ситуация с распространением инфекции не стабилизируется.

"Вспышка начинается тогда, когда количество невакцинированных детей превышает 5% среди коллектива. Школа, где уровень охвата вакцинацией достигает 95%, является условно безопасной", - пояснил санврач.

Почему это важно

По его словам, в среднем 2-3% детей не вакцинируются из-за медицинских противопоказаний. Однако рост рисков происходит тогда, когда родители сознательно отказываются делать прививки.

В частности, сейчас опасная ситуация с заболеваемостью корью. С начала года в Украине зарегистрировано около 1200 случаев кори, среди которых почти 900 - дети до 17 лет. Корь очень опасное заболевание, которое особенно активно распространяется, когда люди собираются группами.

"Хочу напомнить вспышку кори в 2017-2018 годах, когда многие дети погибли из-за осложнений - коровьих энцефалитов или других состояний. Корь - опасная инфекция, против которой нужно защищаться. Такие ограничительные меры являются элементом безопасности в школьной среде", - подчеркнул Кузин.