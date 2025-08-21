Учеников без прививок могут отстранить от офлайн-обучения: при каких условиях

В случае ухудшения эпидемической ситуации руководство школ имеет право временно не допускать к офлайн-обучению учеников, которые не имеют обязательных прививок. Это предусмотрено законами "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного государственного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина во время брифинга.
По словам Кузина, ученикам без вакцинации могут предложить альтернативные форматы получения образования, в частности дистанционный. Ограничения будут действовать до тех пор, пока ребенок не получит необходимые прививки или ситуация с распространением инфекции не стабилизируется.
"Вспышка начинается тогда, когда количество невакцинированных детей превышает 5% среди коллектива. Школа, где уровень охвата вакцинацией достигает 95%, является условно безопасной", - пояснил санврач.
По его словам, в среднем 2-3% детей не вакцинируются из-за медицинских противопоказаний. Однако рост рисков происходит тогда, когда родители сознательно отказываются делать прививки.
В частности, сейчас опасная ситуация с заболеваемостью корью. С начала года в Украине зарегистрировано около 1200 случаев кори, среди которых почти 900 - дети до 17 лет. Корь очень опасное заболевание, которое особенно активно распространяется, когда люди собираются группами.
"Хочу напомнить вспышку кори в 2017-2018 годах, когда многие дети погибли из-за осложнений - коровьих энцефалитов или других состояний. Корь - опасная инфекция, против которой нужно защищаться. Такие ограничительные меры являются элементом безопасности в школьной среде", - подчеркнул Кузин.
Ранее РБК-Украина рассказывало о необходимости вакцинации детей перед началом учебного года. Прививки являются обязательным условием для посещения садика или школы и подтверждаются медицинской справкой. Вакцинация защищает ребенка и коллектив от опасных инфекций, формирует коллективный иммунитет и предотвращает вспышки болезней. Если у ребенка не хватает прививок, врач составляет индивидуальный график их восполнения.