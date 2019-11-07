Вчені вперше за 19 років виявили новий штам ВІЛ

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Він є частиною сімейства вірусних підтипів, які впливали на спалахи пандемій ВІЛ

Американські вчені з Abbott Laboratories вперше за 19 років виявили новий штам вірусу імунодефіциту (ВІЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними вчених, той штам є частиною версії ВІЛ-1 групи M, того ж сімейства вірусних підтипів, які впливали на глобальні пандемії ВІЛ.

У ВІЛ є кілька різних підтипів або штамів, і, як і в інших вірусів, він здатний змінюватися і мутувати з часом. Це перший новий штам ВІЛ групи М, ідентифікований з тих пір, як у 2000 році були розроблені керівні принципи класифікації підтипів.

"Це може бути реальною проблемою для діагностичних тестів", - сказала головний учений в Abbott Мері Роджерс.

За її словами, компанія Abbott Laboratories перевіряє понад 60% світового запасу крові, і їм доводиться шукати нові штами і відслідковувати ті, які знаходяться в обігу.

Директор національного інституту алергії та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, сказав, що сучасні методи лікування ВІЛ ефективні проти цього штаму та інших.

"Немає причин панікувати або навіть хвилюватися про це. Не так багато людей заражені цим", - сказав він.

Щоб вчені могли заявити, що це новий підтип, три його випадки повинні бути виявлені незалежно. Перші два були знайдені в Демократичній Республіці Конго у 1983 і 1990 роках.

"Це відкриття нагадує нам про те, що для припинення пандемії ВІЛ ми повинні продовжувати думати про це постійно мінливому вірус і використовувати останні досягнення в галузі технологій та ресурсів для моніторингу його еволюції", - йдеться в дослідженні

Відзначимо, за даними Всесвітньої організації здоров'я, у світі близько 36,7 мільйона людей живуть з ВІЛ За оцінками ЮНЕЙДС, у 2016 році близько 1,8 мільйона осіб заразилися цією хворобою.

Раніше РБК-Україна писало, що за допомогою швидких тестів за останні три роки кількість виявлених ВІЛ-позитивних осіб збільшилася з 2 665 до 7 800.

Також повідомлялося, що більшість випадків інфікування ВІЛ в Європі в 2017 році зафіксовані в Україні і РФ. Більше 40% інфікованих українців навіть не знають про свій ВІЛ-позитивний статус.