У МОЗ назвали статистику захворюваності на ВІЛ

Ілюстративне фото (УНІАН)

Третина ВІЛ-позитивних виявили швидкі тести

За допомогою швидких тестів за останні три роки кількість виявлених ВІЛ-позитивних осіб збільшилася з 2 665 до 7 800. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру громадського здоров'я МОЗ.

Як зазначається, більше третини всіх людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ) (34,1% від загальної кількості) дізналося про свій статус саме завдяки швидкому тестуванню.

Безкоштовні швидкі тести на ВІЛ є в усіх регіонах України, підконтрольних уряду. Протестуватися можна у спеціальному центрі або ж у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Тестування триває близько 15 хвилин, з яких 10 - очікування результату.

"Якщо ВІЛ-інфекцію діагностувати вчасно, можна зберегти якісне та повноцінне життя шляхом антиретровірусної терапії. Україна повністю забезпечує безкоштовним лікуванням усіх хворих на ВІЛ", - зазначили в МОЗ.

Крім того, у міністерстві наголошують, що понад 40% ВІЛ-інфікованих українців не знає про свій статус.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у рамках Європейського тижня тестування на ВІЛ та гепатит (European HIV-Hepatitis Testing Week) в Україні пройшли тестування понад 9 тис. людей. Із них 115 людей дізналися про свій ВІЛ-позитивний статус.

РБК-Україна писало, що у Європі у 2017 році було виявлено понад 160 тисяч людей з ВІЛ. Найбільше випадків було зафіксовано в Україні та Російській Федерації.