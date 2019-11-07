Ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Он является частью семейства вирусных подтипов, которые влияли на вспышки пандемий ВИЧ

Американские ученые из Abbott Laboratories впервые за 19 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита (ВИЧ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным ученых, тот штамм является частью версии ВИЧ-1 группы M, того же семейства вирусных подтипов, которые влияли на глобальные пандемии ВИЧ.

У ВИЧ есть несколько разных подтипов или штаммов, и, как и у других вирусов, он способен изменяться и мутировать со временем. Это первый новый штамм ВИЧ группы М, идентифицированный с тех пор, как в 2000 году были разработаны руководящие принципы классификации подтипов.

"Это может быть реальной проблемой для диагностических тестов", - сказала главный ученый в Abbott Мэри Роджерс.

По ее словам, компания Abbott Laboratories проверяет более 60% мирового запаса крови, и им приходится искать новые штаммы и отслеживать те, которые находятся в обращении.

Директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, сказал, что современные методы лечения ВИЧ эффективны против этого штамма и других.

"Нет причин паниковать или даже волноваться об этом. Не так много людей заражены этим", - сказал он.

Чтобы ученые могли заявить, что это новый подтип, три случая его должны быть обнаружены независимо. Первые два были найдены в Демократической Республике Конго в 1983 и 1990 годах.

"Это открытие напоминает нам о том, что для прекращения пандемии ВИЧ мы должны продолжать думать об этом постоянно меняющемся вирусе и использовать последние достижения в области технологий и ресурсов для мониторинга его эволюции", - говорится в исследовании

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 миллиона человек живут с ВИЧ. По оценкам ЮНЭЙДС, в 2016 году около 1,8 миллиона человек заразились этой болезнью.

Ранее РБК-Украина писало, что при помощи быстрых тестов за последние три года количество выявленных ВИЧ-положительных лиц увеличилось с 2 665 до 7 800.

Также сообщалось, что большинство случаев инфицирования ВИЧ в Европе в 2017 году зафиксированы в Украине и РФ. Более 40% инфицированных украинцев даже не знают о своем ВИЧ-положительном статусе.