Ученые представили "зеркало долголетия", которое показывает, как на самом деле стареет человек

На выставке CES 2026 стартап NuraLogix представил новый «умный» продукт - Longevity Mirror. Устройство в виде полноразмерного зеркала использует встроенную камеру и алгоритмы ИИ, чтобы за 30 секунд оценить показатели вашего здоровья и сразу показать результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал о гаджетах Pocket-lint .

Как работает умное зеркало

Longevity Mirror работает на основе запатентованной технологии трансдермальной оптической визуализации (TOI), которая анализирует кровоток на лице, невидимый без специального оборудования и программного обеспечения.

После сканирования пользователю отображаются различные метрики: уровень риска развития некоторых заболеваний, состояние сердечно-сосудистой системы, уровень психологического стресса и другие показатели. На основе этих данных формируется индекс долголетия - показатель здоровья с оценкой от 0 до 100 по каждой метрике.

Зеркало поддерживает до шести профилей пользователей, а встроенный ИИ-ассистент помогает интерпретировать результаты, давать рекомендации и пояснения на основе выявленных физиологических показателей. Кроме встроенного дисплея, NuraLogix планирует выпустить и мобильное приложение.

Зеркало Longevity Mirror поддерживает до шести пользовательских профилей (фото: NuraLogix)

Цена и подписка

Старт продаж Longevity Mirror ожидается в начале этого года с рекомендованной ценой 900 долларов. В эту сумму входит годовая подписка на сервис NuraLogix, необходимый для работы устройства; после первого года стоимость подписки составит 100 долларов в год.

Также будет доступна дополнительная услуга, предоставляющая связь с профессионалами в сфере здоровья и благополучия, по цене 400 долларов в год.

Longevity поступит в продажу в начале этого года (скриншот)

Для кого предназначено устройство

В NuraLogix отмечают, что Longevity Mirror не заменяет профессиональную медицинскую консультацию и не предназначено для постановки диагнозов. Скорее, устройство позиционируется как продукт для заботы о здоровье и отслеживания общего состояния организма и благополучия.

С технической точки зрения, зеркало, способное выдавать данные о здоровье за полминуты, выглядит впечатляюще. При условии, что модели ИИ обучены корректно и дают точные показатели, Longevity Mirror может быть полезен людям, желающим следить за своим здоровьем и потенциальными медицинскими рисками.

С другой стороны, концепция устройства вызывает ассоциации с "Черным зеркалом": возможность предсказывать будущие риски для здоровья с помощью цифровых технологий может вызывать вопросы о приватности данных, сборе телеметрии и рисках синхронизации чувствительной информации через облако.

Несмотря на возможность использования зеркала несколькими членами семьи, цена 900 долларов остается высокой. Дополнительная подписка после первого года несколько снижает привлекательность устройства.

Тем не менее, если NuraLogix действительно достигла высокой точности анализа ИИ, расходы могут оказаться оправданными для пользователей, заинтересованных в постоянном контроле здоровья.

Зеркало не предназначено для постановки диагнозов (скриншот)