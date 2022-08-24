Навчання, тарифи, ціни. Як півроку війни змінили життя українців

Яким буде навчальний рік

Навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, але не всі школярі сядуть за парти. Рішення про формат навчання приймають військові адміністрації, місцева влада та педради шкіл, виходячи із ситуації з безпекою.

У зонах, віддалених від бойових дій, передбачається змішана форма навчання (очна та дистанційна). Проте умовою проведення офлайн-уроків є наявність укриттів у приміщенні школи або поруч.

Фото: у школах та дитячих садках обов'язково мають бути укриття (Getty Images)

Школи Львова планують очне навчання для молодших класів, а для старшокласників можливе поєднання з дистанційним форматом. У Києві відкриються лише ті школи, де є укриття.

У небезпечних регіонах та на тимчасово окупованих територіях діти навчатимуться дистанційно. Так, школярі Харкова, Дніпра, Миколаєва, Запоріжжя розпочнуть навчальний рік у онлайн-форматі.

Діти, які зараз перебувають за кордоном, та переселенці всередині країни можуть продовжувати вчитися у своїх школах онлайн.

Де і як живуть переселенці

Мільйони українців були змушені залишити свої домівки через війну. За кордон виїхало понад 11 млн громадян. Найбільше біженців вирушило до Польщі (5,4 млн), Угорщини (1,1 млн), Румунії (1 млн), Німеччини (971 тис). Проте, за даними УВКБ ООН, 4,7 млн вже повернулися в Україну.

Ті, хто залишається за кордоном, можуть отримати статус тимчасового захисту. Він надає право на роботу, освіту, медичну допомогу, житло. Також українцям у Європі виплачують грошову допомогу. Її розмір та терміни отримання в кожній країні різні.

У той же час близько 6,6 млн людей переселилися в безпечніші регіони всередині країни. У перші місяці вторгнення РФ лідирували за кількістю переселенців західні області.

На даний момент, за оцінкою Міжнародної організації міграції, найбільша кількість ВПО проживає у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській областях.

Фото: переселенці можуть оформити спеціальний статус для отримання виплат (Getty Images)

Внутрішньо переміщеним особам надається щомісячна грошова допомога від держави, гуманітарна допомога у вигляді продуктів та предметів першої потреби.

Переселенці в Україні мають право на безкоштовне проживання у місцях компактного розміщення (гуртожитки, пансіонати, збірні модульні будинки). Також працює ініціатива "Прихисток" щодо пошуку безкоштовного житла.

Тарифи на комуналку

Уряд запровадив мораторій на підвищення комунальних тарифів у період дії воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення.

У платіжках "заморозили" вартість послуг для населення на постачання та розподіл газу, опалення та гарячу воду. Різницю в тарифах компаніям-постачальникам компенсуватиме держава.

Крім того, ухвалений закон забороняє постачальникам газу вимагати від споживача погашення заборгованості.

Підготовка до зими

В умовах війни на Україну чекає складний опалювальний сезон. Через пошкодження газопроводів не буде опалення на Донбасі. Також можливі проблеми з електрикою через перевантаження мереж. Тому уряд оголосив обов'язкову евакуацію із Донецької області.

Фото: взимку батареї у квартирах стануть холоднішими (Getty Images)

Під загрозою зриву опалювальний сезон на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії фронту у Запорізькій, Херсонській областях.

У Кабміні обіцяють, що опалення з'явиться вчасно в регіонах, де це можливо. Проте норми температури у квартирах будуть нижчими – 18-19 градусів замість 21 градуса.

Місцева влада готується до аварійних ситуацій та відключень узимку: закуповують буржуйки, генератори, резервне паливо.

Що буде з цінами

За прогнозом НБУ, інфляція прискориться до кінця цього року, а її зниження можливе лише на початку 2023-го. Тому вартість найпопулярніших продуктів зростатиме.

В Асоціації постачальників торгових мереж вважають, що продовольчого дефіциту в країні не варто побоюватись, але через підвищення цін краще зробити запаси на зиму.

Експерти радять закупити продукти, які мають тривалий термін зберігання і восени будуть продаватися ще за старою вартістю (крупи, макарони, цукор, чай, кава, корм для тварин, побутова хімія).

Фото: ціни на продукти зростатимуть (Getty Images)

Соціальні виплати

Незважаючи на війну, пенсії та соціальну допомогу в Україні виплачують за графіком. Але через прогнози високої інфляції в Міністерстві фінансів не дають точної відповіді, чи буде надалі індексація соціальних стандартів.

Це питання вирішиться після визначення остаточного варіанта бюджету на 2023 рік.

Переселенці із зон бойових дій та люди, чиє житло зруйновано, одержують щомісячну допомогу від держави у розмірі 2 тис. грн для власних потреб та 3 тис. грн для забезпечення неповнолітньої дитини або для людей з інвалідністю.

Також ВПО в Україні можуть оформити матеріальну допомогу від міжнародних організацій. Реєстрація здійснюється через платформу "єДопомога".