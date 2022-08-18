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В Україні заморозять тарифи на тепло. Зеленський підписав закон

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 20:37
В Україні заморозять тарифи на тепло. Зеленський підписав закон Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради України.

Мораторій діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення для тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду. Різницю в тарифах постачальнику компенсуватиме держава.

Законом встановлюється, що:

  • тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;
  • тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;
  • ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Законом встановлюється заборона постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заснував нову нагороду за оборону України.

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