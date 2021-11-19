Брав учать у захопленні Луганського аеропорту. СБУ затримала екс-ватажка бойовиків

Контррозвідники СБУ затримали у Луганській області колишнього бойовика так званого "МДБ ЛНР", який перебував у розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях. Він зокрема, брав участь у захопленні Луганського аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, мешканець Луганська на початку російської агресії був "командиром" бойової тактичної групи в "окремій бригаді спецпризначення "Одеса" так званого "МДБ ЛНР" і брав особисту участь у збройному супротиві українським силам.

"Очолюваний ним підрозділ сприяв діяльності проросійських бойовиків при штурмі Луганського аеропорту, захопленні приміщень банківських установ та помешкань місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що екс-бойовик координував пошук і затримання українських патріотів на тимчасово окупованій території області та взаємодію угрупувань місцевих бойовиків з російськими кураторами.

"Через конфлікт з іншими ватажками бойовиків зловмисник залишив їх лави і тривалий час переховувався на території РФ", - розповіли в СБУ.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів за:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії

Фото: затримання екс-ватажка бойовиків у Луганській області (ssu.gov.ua)