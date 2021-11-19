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Участвовал в захвате Луганского аэропорта. СБУ задержала экс-главаря боевиков

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Луганская область, Пятница 19 ноября 2021 15:38
Участвовал в захвате Луганского аэропорта. СБУ задержала экс-главаря боевиков Фото: СБУ задержала экс-главаря боевиков (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика так называемого "МГБ ЛНР", который находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях. Он в частности, участвовал в захвате Луганского аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, житель Луганска в начале российской агрессии был "командиром" боевой тактической группы отдельной бригаде спецназначения "Одесса" так называемого "МГБ ЛНР" и принимал личное участие в вооруженном супротиві украинским силам.

"Возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и домов местных жителей", - говорится в сообщении.

Известно, что экс-боевик координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области и взаимодействие местных группировок боевиков с российскими кураторами.

"Из-за конфликта с другими главарями боевиков злоумышленник покинул их ряды, и длительное время скрывался на территории РФ", - рассказали в СБУ.

Сейчас следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),
  • ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия

Фото: задержание экс-главаря боевиков в Луганской области (ssu.gov.ua)

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