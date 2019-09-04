ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Учасницю смертельної ДТП у Харкові Зайцеву етапували до колонії

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 09:29
Учасницю смертельної ДТП у Харкові Зайцеву етапували до колонії
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Засуджену етапували в колонію 2 вересня

Одну з винуватців дорожньо-транспортної пригоди у Харкові, жертвами якої стали 6 людей, Олену Зайцеву етапували до колонії в Дніпропетровській області. Про це повідомила адвокат засудженої Юлія Плетньова, передають "Коментарі. Харків".

За словами адвоката, Зайцева, яка була засуджена до 10 років позбавлення волі, у понеділок, 2 вересня, була етапована до колонії.

Крім того, джерело видання повідомило, що Зайцеву було етаповано до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевої та Геннадія Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста. Дронову і Зайцевої дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що адвокат Зайцевої попросив суд пом'якшити покарання його підзахисній та змінити вирок на умовне покарання. Адвокат просив призначити Зайцевій покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Додамо, що Харківський апеляційний суд вирішив залишити в силі вирок учасникам ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.

В Івано-Франківській області маршрутка зіткнулася з фурою В Одеській області в ДТП з маршруткою постраждали 5 осіб
Новини України ДТПХарківколония
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся