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Участницу смертельного ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 09:29
Участницу смертельного ДТП в Харькове Зайцеву этапировали в колонию
Фото: Елена Зайцева (УНИАН)

Осужденную этапировали в колонию 2 сентября

Одну из виновников дорожно-транспортного происшествия в Харькове, жертвами которого стали 6 человек, Елену Зайцеву этапировали в колонию в Днепропетровской области. Об этом сообщила адвокат осужденной Юлия Плетнёва, передает "Комментарии. Харьков".

По словам адвоката, Зайцева, приговорена к 10 годам лишения свободы, в понедельник, 2 сентября, была этапирована в колонию.

Кроме того, источник издания сообщил, что Зайцева была этапирована в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области.

Напомним, что Киевский районный суд Харькова 26 февраля огласил приговор Елене Зайцевой и Геннадия Дронову по делу смертельного ДТП на улице Сумской в центре города. Дронову и Зайцевой дали максимальный срок - 10 лет лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что адвокат Зайцевой попросил суд смягчить наказание его подзащитной и изменить приговор на условное наказание. Адвокат просил назначить Зайцевой наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также назначить ей испытательный срок на усмотрение суда.

Добавим, что Харьковский апелляционный суд решил оставить в силе приговор участникам ДТП на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

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