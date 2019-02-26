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ДТП у Харкові: суд виніс вирок Зайцевій та Дронову

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 16:03
ДТП у Харкові: суд виніс вирок Зайцевій та Дронову
Фото: Олена Зайцева і Геннадій Дронов (РБК-Україна)

Дронову і Зайцевій дали по 10 років позбавлення волі

Київський районний суд Харкова сьогодні, 26 лютого, оголосив вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Дронову і Зайцевій дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі. Також Зайцеву и Дронова також на три роки позбавили права керувати транспортними засобами.

Крім того, їм продовжили запобіжний захід поки вирок не набуде чинності. Обвинувачені протягом 30 днів можуть подати апеляції. Дронов заявив, що буде оскаржувати рішення суду.

Ознак сп'яніння у Зайцевої, викликаного наркотичними або одурманюючими засобами, на основі даних по справі, не підтверджено, визначив суд.

Додамо, що засідання суду мало розпочатися о 14:00, однак почалося з запізненням майже на 15 хвилин. В ході засідання Зайцевій стало погано і її вивели із залу.

"Зазначені докази в сукупності доводять порушення обвинуваченої Зайцевою та Дроновим вимог ПДР, а саме обвинуваченою Зайцевою - 8.7.3 "г", "е", 8.10, 8.11... ПДР, Дроновим - п. 8.7.3 "е", 8.10 , 10.1..., що ... знаходиться в причинно-наслідковому зв'язку з виникненням ДТП", - зазначив суддя Віктор Попрас.

 

Фото (mediaport.ua)

Зазначимо, що адвокати Дронова наполягали на тому, що їх підзахисний не винен у скоєнні ДТП. Адвокати Зайцевої просили суд врахувати пом'якшувальні обставини. Зокрема, під час останнього судового засідання 19 лютого Зайцева заявила, що кається, визнає свою провину, а також пообіцяла більше ніколи не сідати за кермо.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Дронов. В результаті ДТП загинули шестеро осіб і ще п'ять отримали поранення.

Судовий розгляд тривав більше року і завершилося 19 лютого. За цей час відбулося близько 60 засідань.

ДТП у Харкові: суд почав оголошувати вирок Зайцевій та Дронову ДТП у Харкові: вирок Зайцевій та Дронову оголосять сьогодні
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