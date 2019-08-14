ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд залишив у силі вирок Зайцевої та Дронову

Новини » Суспільство    14.08.2019 - 17:45
Суд залишив у силі вирок Зайцевої та Дронову
Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Адвокат Зайцевої вимагав змінити їй вирок на умовний термін

Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок першої інстанції учасникам дорожньо-транспортної пригоди з шістьма загиблими Олени Зайцевої і Геннадію Дронову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsRoom.

Як повідомляється, в ході розгляду адвокати потерпілих у справі про ДТП в центрі Харкова зажадали відмовити у задоволенні апеляційних скарг.

Захисник Дмитро Марцонь, що представляє інтереси Людмили Фабріс (втратила в результаті трагедії дочку і внучку), попросив суд залишити вирок першої інстанції без змін.

На думку адвоката, урок для водіїв буде засвоєний лише в тому випадку, якщо винуватці аварії понесуть покарання.

"Скарга Зайцевої - знущання над інтересами, болем, стражданням потерпілих. Всі говорять про страшну подію, болю, але просять пом'якшить покарання. У постраждалих це викликає обурення", - заявив він.

Його позицію підтримали захисники Лариса Матвєєва, Микола Василяка і Олександр Дрижанов.

За словами Матвєєвої, водій Lexus не повинна вимагати пом'якшення покарання, так як раніше вона визнала свою провину і розкаялася у скоєному. Дрижанов, в свою чергу, нагадав про наявність заборонених речовин в аналізах Зайцевої.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокат засудженої у справі про смертельне ДТП в центрі Харкова Олени Зайцевої попросив пом'якшити покарання своєї підзахисної і змінити їй вирок на умовне покарання. Адвокат попросив призначити покарання Зайцевої у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Крім того, Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевої та Геннадія Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста. Дронову і Зайцевої дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі

Суд відновив Голомшу на посаді першого заступника генпрокурора Адвокат Зайцевої просить змінити вирок на умовне покарання
Новини України ХарківДроновСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся