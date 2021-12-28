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У Конгресі вивчать, про що говорив Трамп перед штурмом Капітолію

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Вашингтон, Вівторок 28 грудня 2021 02:31
У Конгресі вивчать, про що говорив Трамп перед штурмом Капітолію Фото: Дональд Трамп (twitter.com realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Комітет Палати представників США, що розслідує обставини штурму Капітолію 6 січня 2021 року, зацікавився телефонним дзвінком екс-президента США Дональда Трампа. Він зробив це за кілька годин до початку заворушень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, вночі 5 січня Трамп подзвонив з Білого дому деяким зі своїх підлеглих в готелі Willard у Вашингтоні і закликав їх "найти способи перешкодити Конгресу офіційно підтвердити результати президентських виборів".

Раніше глава Білого дому Джо Байден заявив, що готовий боротися на президентських виборах з експрезидентом Дональдом Трампом. Він додав, що візьме участь у президентських перегонах, якщо буде здоровий.

Байден також закликав притягнути до відповідальності всіх винних у штурмі будівлі Конгресу США після виборів 2020 року, причому незалежно від займаного положення в суспільстві.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли в заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію.Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

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