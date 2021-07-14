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Протест під Радою: поліція застосувала сльозогінний газ проти ветеранів-силовиків

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Київ, Середа 14 липня 2021 11:41
Протест під Радою: поліція застосувала сльозогінний газ проти ветеранів-силовиків Фото: у Києві стались зіткнення на акції протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві під Верховною радою України стались сутички між ветеранами-силовиками і поліцією. Поліцейські застосували сльозогінний газ.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Мітингувальники намагаються прорватися до Верховної ради. Вони вимагають зустрічі зі спікером Ради Дмитром Разумковим.

Фото: у Києві стались зіткнення на акції протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні у Києві проходить Всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій.

Сутички під Радою

Військові пенсіонери прорвалися до стін Ради після того, як до них не вийшов спікер парламенту. Вони вимагають збільшення пенсій та зустрічі з Разумковим

Posted by 24 Канал on Wednesday, July 14, 2021

Нагадаємо, сьогодні зранку РБК-Україна писало, що під Верховною радою стались сутички.

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