Протест під Радою: поліція застосувала сльозогінний газ проти ветеранів-силовиків
Фото: у Києві стались зіткнення на акції протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві під Верховною радою України стались сутички між ветеранами-силовиками і поліцією. Поліцейські застосували сльозогінний газ.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Мітингувальники намагаються прорватися до Верховної ради. Вони вимагають зустрічі зі спікером Ради Дмитром Разумковим.
Фото: у Києві стались зіткнення на акції протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні у Києві проходить Всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які вимагають невідкладного перерахунку пенсій.
Сутички під Радою
Військові пенсіонери прорвалися до стін Ради після того, як до них не вийшов спікер парламенту. Вони вимагають збільшення пенсій та зустрічі з РазумковимPosted by 24 Канал on Wednesday, July 14, 2021
Нагадаємо, сьогодні зранку РБК-Україна писало, що під Верховною радою стались сутички.