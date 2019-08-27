Обмін полоненими між Україною і РФ може відбутися до кінця тижня, - адвокат

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Сторони повинні зняти всі звинувачення з осіб, заявлених на обмін

Україна та Росія поновлять підготовку до обміну полоненими 27 серпня, а їх повернення планується провести до кінця тижня. Про це повідомив адвокат росіян, що перебувають в українських в'язницях, Валентин Рибін, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Водночас точна дата адвокату росіян не відома.

"Я очікую обміну цього тижня. Точну дату поки сказати не можу. Річ у тім, що в Україні з 24 серпня вихідні. З вівторка поновиться активна робота, і почнуться зрушення. Так чи так, незабаром усе має статися", - розповів Рибін.

З його слів, зараз сторони повинні зняти всі звинувачення з осіб, заявлених на обмін.

"Ми займаємося питанням процесуального очищення тих, хто буде проходити через обмін. Це має відбутися. З вівторка процедура підготовки людей до обміну буде продовжена", - повідомив Рибін.

Джерела, наближені до процесу, підтвердили, що зараз триває фінальна робота щодо узгодження списків, однак у них як і раніше не внесено журналіста Кирила Вишинського і немає ясності з українським морякам.

Також немає остаточного рішення, скільки людей буде в списках з обох сторін.

Російське видання стверджує, що в секретаріаті уповноваженого Верховної ради України з прав людини Людмили Денисової на дзвінки і запити газети не відповіли, а в апараті російського омбудсмена Тетяни Москалькової заявили, що утримаються від коментарів до настання повної ясності з поверненням ув'язнених.

Нагадаємо, раніше адвокат росіян, які утримуються Україною, заявив, що дата обміну утримуваними особами між Росією і Україною вже визначена.