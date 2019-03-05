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Участь коміків і гумористів в політиці йде на користь суспільству, - екс-мер Рейк'явіка

Новини » Вибори 2019    05.03.2019 - 13:25
Участь коміків і гумористів в політиці йде на користь суспільству, - екс-мер Рейк'явіка
Фото: Йон Гнарр (з відкритих джерел)

На думку Йона Гнарра, коміки і гумористи викликають довіру суспільства

Коміки і гумористи викликають довіру суспільства, а їх участь у політиці йде йому на користь. Таку думку висловив телевізійний комік і колишній успішний мер столиці Ісландії – Рейк'явіка Йон Гнарр, який очолив місто в 2010 році, під час економічної кризи, не маючи ніякого досвіду в політиці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Я думаю, що комікам та гумористам здорово спробувати себе в політиці. Їх участь у цих процесах приносить тільки користь суспільству. Тому що коміки, зазвичай, розумні і талановиті, і у багатьох з них є здатність викликати до себе довіру людей", – сказав екс-мер.

Він також розповів, що політичні старожили були роздратовані його успіхом на виборах.

"Багато хто, так звані "старі вовки" політики, були незадоволені моєю кандидатурою. Деякі навіть відчували себе ображеними. Реакція у медіа була теж не самої позитивною – одні називали мене шарлатаном, інші – критикували за відсутність якого-небудь політичного досвіду, і всі постійно твердили, що я не впораюся з таким завданням. Деякі взагалі говорили, що гумористи чомусь розумово відсталі. У міській адміністрації старі політики мене називали клоуном. От тільки мені було плювати на їхні думки!", – згадує Гнарр.

Артист зазначив, що чув про Володимира Зеленском – українського коміка, який пішов у політику, і побажав йому удачі.

"Раджу чекати кращого, але готуватися до гіршого. І ще! Володимир, якщо тебе виберуть, головне – не перетрудиться. Тому що здоров'я – понад усе!", – сказав Йон Гнарр.

Йон Гнарр і його "Найкраща партія", що складається їх панків і рок-музикантів, що перемогли на виборах у місті, яке традиційно голосував за консерваторів. За чотири роки роботи його команда змогла реконструювати фінансову систему, поліпшити інфраструктуру, реорганізувати школи.

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