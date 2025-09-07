Не без участия Трампа? Премьер Японии подал в отставку и назвал ключевую причину

Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба сообщил о намерении сложить полномочия после подписания торгового соглашения с Соединенными Штатами. Ишиба занимает пост главы правительства меньше года - с 1 октября 2024-го.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам 68-летнего политика, он поручил Либерально-демократической партии как можно быстрее организовать выборы нового лидера. До избрания преемника Ишиба продолжит исполнять обязанности главы правительства.
"Мы преодолели ключевое препятствие, поэтому хочу передать эстафету следующему поколению", - заявил он.
Как отметил Ишиба, решение об отставке связано с завершением торгового соглашения с Соединенными Штатами по тарифной политике администрации президента Дональда Трампа. По словам премьера, новое соглашение позволило снять ограничения, которые нанесли удар по японскому автопрому.
На прошлой неделе правительства Японии и США договорились о масштабных инвестициях со стороны Токио на сумму 550 млрд долларов в обмен на постепенное снижение американских пошлин.
Среди потенциальных кандидатов на должность нового лидера ЛДП, а следовательно и возможного премьер-министра, называют бывшего министра внутренних дел Санаэ Такаити, которая выступает за более мягкую фискальную политику, а также нынешнего министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми.
В то же время эксперты отмечают, что у Либерально-демократической партии пока нет устойчивого большинства в обеих палатах парламента, поэтому избрание нового главы правительства может столкнуться с политическими трудностями.
Напомним, что ранее премьер Японии заявил, что его страна может принять участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Пока страна рассматривает свою возможную роль. Он отметил, что пока не может сказать, что конкретно будет роботы Япония.
Конституция Японии разрешает применение силы только для собственной самообороны, что ограничивает действия страны за рубежом. Японские военные участвуют в миротворческих и антипиратских миссиях за рубежом.
Также стало известно, что Япония не планирует отправлять своих военных в Украину. Правительство пока даже не рассматривает такой перспективы.