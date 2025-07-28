Без участия бизнеса громады не смогут качественно оценить свой потенциал. Шуляк назвала причины

Более трети украинских территориальных громад сейчас разрабатывают программы комплексного восстановления (ПКВ), но привлекают к этому процессу местный бизнес не на все 100%. В то же время именно предприниматели могут дать точную обратную связь о потребностях территорий - от инфраструктуры до экономического потенциала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время презентации ПКВ Миргородской территориальной общины.

"У нас есть огромная проблема, когда мы работаем над такого рода планировочными документами. Речь идет о том, каким образом как можно больше получить обратную связь как от жителей, так и от представителей бизнеса, от органов власти, от предприятий государственной и коммунальной собственности, которые есть в общинах", - отметила Шуляк.

По ее словам, бизнес привлекают к планированию развития громад не очень активно, несмотря на то что именно он лучше всего понимает экономические возможности территорий. Речь идет как о программах комплексного восстановления, так и о пространственном планировании.

"Когда мы сейчас общаемся с представителями бизнеса, с представителями бизнес-ассоциаций, они говорят о том, что минимально приобщены к таким обсуждениям. Я думаю, что для нас всех должно быть задачей найти решение, каким образом бизнес активно приобщить к обсуждениям, чтобы они давали свои предложения. Без предложений бизнеса, считает, ни одна громада не сможет провести правильную инвентаризацию своего потенциала", - отметила Елена Шуляк.

Она привела примеры, когда громады самостоятельно принимают решения по инфраструктуре, не имея реального понимания потребностей предпринимателей. Это, по словам Шуляк, приводит к неэффективным решениям и потере инвестиционных возможностей.

"Иногда громада без мнения бизнеса не сможет даже сориентироваться, в каких местах нужно улучшить инфраструктуру. Какие-то вещи могут лежать на поверхности, а что-то должен подсказывать бизнес. Поэтому следует подумать, как предприниматели должны быть приобщены и к стратегии развития, и к разработке плана пространственного развития. Это должно быть задачей каждой громады", - акцентировала парламентарий.

Напоследок Шуляк отметила, что еще на этапе разработки идеи внедрения программ комплексного восстановления, экономические показатели были определены как одни из ключевых приоритетов для оценки и анализа. Именно это позволит сформировать качественную и эффективную ПКВ.

"Потому что без этого не будем ни получать налоги, ни давать возможность развиваться новому бизнесу, который бы смотрел на потенциальную такую возможность", - резюмировала Елена Шуляк.