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"Нафтогаз" отримав понад 10 млрд гривень збитків

Київ, Середа 23 вересня 2020 11:14
"Нафтогаз" отримав понад 10 млрд гривень збитків
Фото: "Нафтогаз" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна компанія знову стала збитковою

Консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" у першому півріччі 2020 року склав 11,541 млрд грн. Минулого року "Нафтогаз" отримав за цей період 24,704 млрд грн прибутку.

Про це йдеться у проміжній фінансовій звітності компанії, як оприлюднена на сайті НАК.

За даними звітності, чистий дохід компанії склав 71,403 млрд грн (у першому півріччі 2019 року 90,605 млрд грн).

Фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл так прокоментував діяльність компанії: "У складних умовах, спричинених помітним впливом пандемії COVID-19, значним падінням цін на газ та попиту, Нафтогаз зміг забезпечити вагомий грошовий потік. Ми виплатили 39,6 млрд грн дивідендів нашому акціонеру - державі Україна".

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну.

Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" 30 червня перерахував у державний бюджет другий дивідендний платіж в сумі 39,625 млрд грн. Таким чином, державна компанія сплатила дивіденди за 2019 рік в розмірі 48,125 млрд грн, що становить 95% прибутку.

Зазначимо, Кабінет міністрів встановив для "Нафтогазу" норматив відрахування дивідендів до держбюджету за 2019 рік на рівні 95%.

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