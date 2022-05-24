Збитки українських банків продовжують збільшуватися: у чому причина

Збиток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-квітні 2022 року склав 7,426 млрд гривень. За перші три місяці року збиток банків становив 159 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, доходи банків за січень-квітень 2022 року склали 88,608 млрд гривень, витрати - 96,034 млрд гривень.

Як зазначили в НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування в резерви зросли в сім разів порівняно з січнем-квітнем 2021 року - до 32,7 млрд гривень, з них 83% або 27 млрд гривень були сформовані в березні-квітні.

"Загальне зниження бізнес-активності з початку повномасштабної війни призвело до падіння попиту на кредити і банківські послуги і спричинило за собою зниження сум розрахунків - ключової бази комісійних доходів банків. Введення банками кредитних канікул і зниження комісії за користування своїми послугами також негативно відбилося на доходах фінустанов", - додали в НБУ.

Станом на 1 квітня 2022 року з 69 платоспроможних банків 44 банки були прибутковими і отримали чистий прибуток у розмірі 5,85 млрд грн, 25 - збитковими зі збитком 6,01 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже в 2 рази до рекордного рівня. Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-грудні 2021 року склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).