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Убытки украинских банков продолжают увеличиваться: в чем причина

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 11:53
Убытки украинских банков продолжают увеличиваться: в чем причина Фото: банки Украины за апрель получили убыток более 7 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-апреле 2022 года составил 7,426 млрд гривен. За первые три месяца года убыток банков составлял 159 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Убытки украинских банков продолжают увеличиваться: в чем причина

По данным НБУ, доходы банков за январь-апрель 2022 года составили 88,608 млрд гривен, расходы - 96,034 млрд гривен.

Убытки украинских банков продолжают увеличиваться: в чем причина

Как отметили в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в семь раз по сравнению с январем-апрелем 2021 года - до 32,7 млрд гривен, из них 83% или 27 млрд гривен были сформированы в марте-апреле.

"Общее снижение бизнес-активности с начала полномасштабной войны привело к падению спроса на кредиты и банковские услуги и повлекло за собой снижение сумм расчетов - ключевой базы комиссионных доходов банков. Введение банками кредитных каникул и снижение комиссии за пользование своими услугами также негативно отразилось на доходах финучреждений", - добавили в НБУ.

По состоянию на 1 апреля 2022 года из 69 платежеспособных банков 44 банка были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, 25 - убыточными с убытком 6,01 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2021 года составила 77,530 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,727 млрд гривен).

Напомним, убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-марте 2022 года составил 160 млн гривен.

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