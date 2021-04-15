Збитки на 2 млн гривень: ДБР звинуватило у службовій недбалості інспектора податкової

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру інспектору Головного управління ДПС у Києві. Його звинувачують у службовій недбалості, унаслідок якої державі завдавано збитків на понад 2 млн гривень.

Слідство встановило, що інспектор не забезпечив належної перевірки підприємства, яке займається постачанням добрив та його взаємовідносин з ризиковими контрагентами. Це призвело до не нарахування до державного бюджету податку на додану вартість в сумі понад 2 млн гривень.

Таким чином, посадовець підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Фото: інспектору податкової оголосили підозру (dbr.gov.ua)