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Росія проявляє "нерозсудливу зневагу" до мирних мешканців України, – американська розвідка

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Четвер 10 березня 2022 21:41
Росія проявляє "нерозсудливу зневагу" до мирних мешканців України, – американська розвідка Фото: Житловий будинок у Харкові після обстрілів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Директор Національної розвідки США Евріл Гейнс шокована ставленням російських військових до цивільного населення після вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Війська РФ перестали зважати на цивільних, оскільки спротив української армії виявився для них неочікувано завзятим. Американські спецслужби відслідковують злочини росіян, щоб згодом притягнути їх до відповідальності.

"Російські військові почали послаблювати правила ведення бойових дій для досягнення своїх воєнних цілей. Вони діють, як мінімум, із нерозсудливою зневагою до безпеки мирних мешканців, оскільки російські підрозділи наносять артилерійські та авіаудари по міських районах в різних куточках України", – заявила Гейнс.

Нагадаємо, що в Харкові внаслідок обстрілів окупантів постраждали понад 400 будинків.

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