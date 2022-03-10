Путін не проти прямих переговорів із Зеленським, – міністр закордонних справ Туреччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін в принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану", – заявив дипломат на прес-конференції в Анталії.

За словами Чавушоглу, фактично безрезультативна зустріч його колег – Кулеби та Лаврова – принаймні стала початком діалогу. Від таких зустрічей, впевнений міністр, не слід очікувати дива. Однак, сам факт зустрічі міністрів є важливим стартом.