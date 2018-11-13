Убивство Вороненкова: суд визначив порядок дослідження доказів у справі

Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

Прокурор завершив оголошення обвинувального акту у справі про вбиство депутата Держдуми РФ

У справі щодо вбивства Дениса Вороненкова, екс-депутата Держдуми Російської Федерації (РФ), суд визначив порядок дослідження доказів та продовжив арешт підозрюваним. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Зазначається, що у вівторок, 13 листопада, під час чергового засідання Шевченківського райсуду Києва щодо вбивства Вороненкова прокурор закінчив зачитувати обвинувальний акту Після цього суд визначив порядок дослідження наявних доказів у справі.

"Суд вирішив спочатку допитати свідків обвинувачення, а потім потерпілих. Після цього суд дослідить письмові докази та допитає обвинувачених", - зазначили в прокуратурі.

Також додали, що за клопотанням прокурора під час засідання суд продовжив термін дії запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці двом обвинуваченим. Вони перебуватимуть у СІЗО до 11 січня 2019 року. Наступне засідання по справі Вороненкова відбудеться 4 грудня 2018 року об 11:30.

Нагадаємо, у вересні 2018 року під час засідання у суді підозрюваний у вбивстві Вороненкова Олександр Лось заперечив усі обвинувачення щодо своєї причетності до злочину. Ще одного підозрюваного у вбивстві Вороненкова Ярослава Тарасенка, звинувачують у співучасті у плануванні вбивства.

Вороненкова застрелили 23 березня 2017 в центрі Києва, його охоронець встиг відкрити вогонь по кілеру. Вбивцею виявився українець Павло Паршов, згодом він помер у лікарні. На сьогодні на лаві підсудних перебувають Ярослав Тарасенко та Олександр Лось, звинувачені в причетності до замовного вбивства. Інші співучасники злочину Юрій Василенко та Олександр Левенець оголошені в розшук.

Раніше було встановлено, що організаторами вбивства Вороненкова були Володимир Тюрін, Юрій Василенко та Олександр Лось, а безпосередніми виконавцями - Ярослав Левенець, Ярослав Тарасенко та кілер Павло Паршов, якого застрелив охоронець Вороненкова.