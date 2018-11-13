Убийство Вороненкова: суд определил порядок исследования доказательств по делу

Фото: Денис Вороненков (facebook.com/deputatvoronenkov)

Также прокурор завершил оглашение обвинительного акта по делу о убийстве депутата Госдумы РФ

По делу убийства Дениса Вороненкова, экс-депутата Госдумы Российской Федерации (РФ), суд определил порядок исследования доказательств и продлил арест подозреваемым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что во вторник, 13 ноября, во время очередного заседания Шевченковского райсуда Киева по делу убийства Вороненкова прокурор закончил зачитывать обвинительный акт. После этого суд определил порядок исследования имеющихся доказательств в деле.

"Суд решил вначале допросить свидетелей обвинения, а затем потерпевших. После этого суд исследует письменные доказательства и допросит обвиняемых", - отметили в прокуратуре.

Также добавили, что по ходатайству прокурора во время заседания суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца двум обвиняемым. Они будут находиться в СИЗО до 11 января 2019 года. Следующее заседание по делу Вороненкова состоится 4 декабря 2018 года в 11:30.

Напомним, в сентябре 2018 года во время заседания в суде подозреваемый в убийстве Вороненкова Александр Лось отверг все обвинения о своей причастности к преступлению. Еще одного подозреваемого в убийстве Вороненкова Ярослава Тарасенко, обвиняют в соучастии в планировании убийства.

Вороненкова застрелили 23 марта 2017 в центре Киева, его охранник успел открыть огонь по киллеру. Убийцей оказался украинец Павел Паршов, впоследствии он скончался в больнице. Сегодня На скамье подсудимых находятся Ярослав Тарасенко и Александр Лось, обвиненные в причастности к заказному убийству. Другие соучастники преступления Юрий Василенко и Александр Левенец объявлены в розыск.

Ранее было установлено, что организаторами убийства Вороненкова были Владимир Тюрин, Юрий Василенко и Александр Лось, а непосредственными исполнителями - Ярослав Левенец, Ярослав Тарасенко и киллер Павел Паршов, которого застрелил охранник Вороненкова.