У Франції у справі про вбивство вчителя затримано чотирьох осіб

Фото: вбивство вчителя у Франції (twitter.com/BencheikhGhaleb)

У Франції затримано чотирьох осіб у справі про жорстоке вбивство шкільного вчителя. Всі затримані є родичами злочинця.

Про це повідомляє Le Parisien.

Серед затриманих є один неповнолітній.

Відзначається, що 18-річний вбивця не був на обліку в центрах по боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, в місті Конфлан-Сент-Оноріон чоловік обезголовив вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Злочинець був застрелений співробітниками поліції.

Вчителі вбив 18-річний житель Москви чеченського походження.

Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом".

25 вересня поблизу колишнього офісу газети Charlie Hebdo у Парижі чоловік з ножем напав на перехожих.

Прокуратура заявила, що напад був здійснений з терористичною метою, тоді ж стало відомо про ще одного затриманого.

В результаті нападу постраждали двоє журналістів видання, редакція якого розташовується поблизу колишньої будівлі Charlie Hebdo.