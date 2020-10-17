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У Франції у справі про вбивство вчителя затримано чотирьох осіб

Франція, Субота 17 жовтня 2020 06:50
У Франції у справі про вбивство вчителя затримано чотирьох осіб
Фото: вбивство вчителя у Франції (twitter.com/BencheikhGhaleb)
Автор: Надія Собенко

У Франції затримано чотирьох осіб у справі про жорстоке вбивство шкільного вчителя. Всі затримані є родичами злочинця.

Про це повідомляє Le Parisien.

Серед затриманих є один неповнолітній.

Відзначається, що 18-річний вбивця не був на обліку в центрах по боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, в місті Конфлан-Сент-Оноріон чоловік обезголовив вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Злочинець був застрелений співробітниками поліції.

Вчителі вбив 18-річний житель Москви чеченського походження.

Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом".

25 вересня поблизу колишнього офісу газети Charlie Hebdo у Парижі чоловік з ножем напав на перехожих.

Прокуратура заявила, що напад був здійснений з терористичною метою, тоді ж стало відомо про ще одного затриманого.

В результаті нападу постраждали двоє журналістів видання, редакція якого розташовується поблизу колишньої будівлі Charlie Hebdo.

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