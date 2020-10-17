У Франції чеченець убив вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда

Фото: вбивство вчителя у Франції (twitter.com/BencheikhGhaleb)

У Францці в місті Конфлан-Сент-Оноріон чоловік обезголовив вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Нападника застрелили.

Про це повідомляють Le Parisien і Le Figaro.

Інцидент стався, поліцейських викликали на місце свідки нападу. Там вони побачили обезголовленого вчителя і невідомого з кухонним ножем. Останній намагався втекти, але його застрелили.

За словами очевидців, чоловік убив вчителя з криком "Аллах Акбар".

Правоохоронці не могли наблизитися до нападаючого, оскільки у нього був жилет з вибухівкою.

За попередніми даними поліції, це родич одного з учнів - громадянин Алжиру 1972 року, що - який обурився тим, що вчитель показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда.

До розслідування вбивства залучили Національну антитерористичну прокуратуру Франції порушено справу за статтями "вбивство в межах терористичної діяльності" і "терористична злочинна організація".

Пізніше Le Parisien повідомила, що вчителі вбив житель Москви чеченського походження.

Російському виданню Baza в консульстві Росії у Франції підтвердили, що нападник - 18-річний чеченець з Москви. У нього був рахунок у Twitter під ніком "Чечен_270", який вже заблокирований.

Як пише Actu17, нападник встиг викласти там фото вбитого вчителя і написати: "Макрон, правитель невірних, я стратив одного з твоїх псів, який посмів принизити Мухаммеда".

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував напад, підкресливши, що це - ісламістський теракт.

Нагадаємо, 25 вересня поблизу колишнього офісу газети Charlie Hebdo у Парижі чоловік з ножем напав на перехожих.

Прокуратура заявила, що напад був здійснений з терористичною метою, тоді ж стало відомо про ще одного затриманого.

В результаті нападу постраждали двоє журналістів видання, редакція якого розташовується поблизу колишньої будівлі Charlie Hebdo.