Вбивство старости села Мотижин: прокуратура встановила особи винних солдатів РФ

Українські правоохоронці встановили особи російських солдатів, які вчинили вбивство старости села Мотижин Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора України Ірини Венедиктової.
Вона розповіла, що було встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманці ПВК "Вагнер". Вони причетні щонайменше до 14 епізодів злочинів. Лише 3 особи вижили після їхніх тортур.
Список убивць:
"Просто на очах у матері (старости села Мотижин Ольги Сухенко - ред.) вони спочатку прострелили ногу синові, а потім убили пострілом у голову. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень, - розповіла Венедиктова.
Нагадаємо, раніше після звільнення Київської області знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких росіяни викрали 10 днів тому. До 3 квітня їхня доля була невідомою.
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