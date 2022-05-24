Убийство старосты села Мотыжин: прокуратура установила личности виновных солдат РФ

Украинские правоохранители установили личности российских солдат, которые совершили убийство старосты села Мотыжин Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Она рассказала, что были установлены 5 военнослужащих ВС РФ и 3 наемника ПВК "Вагнер". Они причастны как минимум к 14 эпизодам преступлений. Лишь 3 человека выжили после их пыток.
Список убийц:
"Просто на глазах у матери ( у старосты села Мотыжин Ольги Сухенко - ред.) они сначала прострелили ногу ее сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", - рассказала Венедиктова.
Напомним, ранее после освобождения Киевской области нашли тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили 10 дней назад. До 3 апреля их судьба была неизвестной.
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