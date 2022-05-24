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Вбивство старости села Мотижин: прокуратура встановила особи винних солдатів РФ

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Вівторок 24 травня 2022 17:14
Вбивство старости села Мотижин: прокуратура встановила особи винних солдатів РФ Фото: генеральний прокурор України Ірина Венедиктова (facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці встановили особи російських солдатів, які вчинили вбивство старости села Мотижин Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора України Ірини Венедиктової.

Вона розповіла, що було встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманці ПВК "Вагнер". Вони причетні щонайменше до 14 епізодів злочинів. Лише 3 особи вижили після їхніх тортур.

Список убивць:

  • старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Чингіс Гончиков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Олександр Ванчиков - командир відділення 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії
  • сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії
  • старший лейтенант Віталій Дмитрієв командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії
  • Сергій Сазанов - член ПВК "Вагнер"
  • Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК "Вагнер"
  • Олександр Ступницький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".

"Просто на очах у матері (старости села Мотижин Ольги Сухенко - ред.) вони спочатку прострелили ногу синові, а потім убили пострілом у голову. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень, - розповіла Венедиктова.

Нагадаємо, раніше після звільнення Київської області знайшли тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких росіяни викрали 10 днів тому. До 3 квітня їхня доля була невідомою.

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