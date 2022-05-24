Вбивство старости села Мотижин: прокуратура встановила особи винних солдатів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального прокурора України Ірини Венедиктової.

Вона розповіла, що було встановлено 5 військовослужбовців ЗС РФ та 3 найманці ПВК "Вагнер". Вони причетні щонайменше до 14 епізодів злочинів. Лише 3 особи вижили після їхніх тортур.

Список убивць:

старший лейтенант Олег Крикунов - командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

сержант Чингіс Гончиков - командир відділення - командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

сержант Олександр Ванчиков - командир відділення 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

сержант Магомедмірза Сулейманов - командир бойової машини 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

старший лейтенант Віталій Дмитрієв командир взводу 37 окремої мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії

Сергій Сазанов - член ПВК "Вагнер"

Сергій Сазонов - водій відділення КШМ ПВК "Вагнер"

Олександр Ступницький - розвідник-зв'язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК "Вагнер".

"Просто на очах у матері (старости села Мотижин Ольги Сухенко - ред.) вони спочатку прострелили ногу синові, а потім убили пострілом у голову. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень, - розповіла Венедиктова.