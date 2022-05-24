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Убийство старосты села Мотыжин: прокуратура установила личности виновных солдат РФ

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 17:14
Убийство старосты села Мотыжин: прокуратура установила личности виновных солдат РФ Фото: генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова (facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители установили личности российских солдат, которые совершили убийство старосты села Мотыжин Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Она рассказала, что были установлены 5 военнослужащих ВС РФ и 3 наемника ПВК "Вагнер". Они причастны как минимум к 14 эпизодам преступлений. Лишь 3 человека выжили после их пыток.

Список убийц:

  • старший лейтенант Олег Крикунов - командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
  • сержант Чингис Гончиков - командир отделения - командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
  • сержант Александр Ванчиков - командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
  • сержант Магомедмирза Сулейманов -командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
  • старший лейтенант Виталий Дмитриев командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии
  • Сергей Сазанов - член ЧВК "Вагнер"
  • Сергей Сазонов - водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер"
  • Александр Ступницкий - разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер".

"Просто на глазах у матери ( у старосты села Мотыжин Ольги Сухенко - ред.) они сначала прострелили ногу ее сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", - рассказала Венедиктова.

Напомним, ранее после освобождения Киевской области нашли тела старосты села Мотыжин Ольги Сухенко и ее мужа, которых россияне похитили 10 дней назад. До 3 апреля их судьба была неизвестной.

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