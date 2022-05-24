Убийство старосты села Мотыжин: прокуратура установила личности виновных солдат РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Она рассказала, что были установлены 5 военнослужащих ВС РФ и 3 наемника ПВК "Вагнер". Они причастны как минимум к 14 эпизодам преступлений. Лишь 3 человека выжили после их пыток.

Список убийц:

старший лейтенант Олег Крикунов - командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

сержант Чингис Гончиков - командир отделения - командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

сержант Александр Ванчиков - командир отделения 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

сержант Магомедмирза Сулейманов -командир боевой машины 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

старший лейтенант Виталий Дмитриев командир взвода 37 отдельной мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии

Сергей Сазанов - член ЧВК "Вагнер"

Сергей Сазонов - водитель отделения КШМ ЧВК "Вагнер"

Александр Ступницкий - разведчик-связист 1 разведывательно-штурмового взвода 1 разведывательно-штурмовой роты ЧВК "Вагнер".

"Просто на глазах у матери ( у старосты села Мотыжин Ольги Сухенко - ред.) они сначала прострелили ногу ее сыну, а затем убили выстрелом в голову. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", - рассказала Венедиктова.