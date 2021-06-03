ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Офісі генпрокурора розповіли, коли буде результат у справі Шеремета

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 червня 2021 23:02
В Офісі генпрокурора розповіли, коли буде результат у справі Шеремета Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, коли нарешті буде результат у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. За її словами, справа про безпосередніх виконавців злочину зараз знаходиться в суді.

Про це йшлося у програмі "Право на владу".

Генпрокурор зазначила, що після розгляду суду буде апеляція.

"Якщо ми говоримо зараз про безпосередніх виконавців - справа в суді. Результат справи в суді буде саме тоді, коли суд закінчить слухання справи, а потім буде апеляція", - повідомила Венедіктова.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. Двох відпустили під домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Генпрокурор Павло Шеремет
NEWS
Дозволяє переписати активи: Зеленський ветує закон щодо декларування
Дозволяє переписати активи: Зеленський ветує закон щодо декларування
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях