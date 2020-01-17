Вбивство Шеремета: суд по зміні запобіжного заходу Дугарь перенесли

Фото: суд по Дугарь (РБК-Україна)

Засідання відбудеться 24 січня

Печерський районний суд Києва переніс на 24 січня засідання щодо зміни запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що засідання перенесли, бо з апеляційного суду досі не передали матеріали справи з першої інстанції, яка обирала запобіжний захід. Дослідити ці матеріали клопотав прокурор.

Під час судового засідання Печерського суду 17 січня суд допитав ще двох свідків захисту, які підтвердили алібі Яни Дугарь і заявили, що бачили її на момент скоєння злочину на території 66-го військового медичного госпіталю у Покровську в Донецькій області.

Нагадаємо, 8 січня Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом Яну Дугарь, але постановив відбувати його в Києві, а не у військовій частині в Дніпропетровській області.

Як відомо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Останню відправили під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого.