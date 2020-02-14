Вбивство Шеремета: суд залишив підозрювану Дугарь під домашнім арештом

Фото: Яна Дугарь (РБК-Україна)

Суд відмовив у клопотанні захисту про зміну запобіжного заходу

Київський апеляційний суд залишив під нічним домашнім арештом підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що колегія суддів вирішила не змінювати Дугарь міру запобіжного заходу і залишити підозрювану під домашнім арештом.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 5 лютого 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до 4 квітня Дугарь заборонено залишати місце проживання з 20:00 до 07:00 наступного дня, за виключенням випадків надання невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і продовжив домашній арешт Яні Дугарь до 4 квітня.

Також РБК-Україна повідомляло, що Національна поліція опублікувала результати комплексної судової психологічної та портретної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 21.11.2019 року. Висновок експертів підтверджує, що жінка-розвідниця на відео - це Яна Дугарь.