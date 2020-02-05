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Вбивство Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Дугарь

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 12:50
Вбивство Шеремета: суд продовжив запобіжний захід Дугарь
Фото: Яна Дугарь (РБК-Україна)

Домашній арешт Дугарь продовжено до 4 квітня

Печерський районний суд Києва продовжив до 4 квітня домашній арешт Яни Дугарь, підозрюваної в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це сказав суддя Віталій Писанець, передає РБК-Україна.

Суд задовольнив клопотання прокуратури, просив продовжити запобіжний захід. При цьому сторона захисту просила скасувати домашній арешт Дугарь.

Їй, за рішенням суду, заборонено без дозволу слідства залишати місце проживання в нічний час.

Нагадаємо, 24 січня, Печерський районний суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу Яні Дугарь, відправивши її під нічний домашній арешт. Дугарь зобов'язали перебуває з 20:00 до 7:00 на території військової частини в селищі Гвардійське Дніпропетровської області.

Зазначимо, що 12 грудня праоохранители затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

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