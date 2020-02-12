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Вбивство Шеремета: поліція оприлюднила додаткові докази

Новини » Політика     12.02.2020 - 12:36
Вбивство Шеремета: поліція оприлюднила додаткові докази
Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

Поліція спростовує заяви, озвучені підозрюваною Яною Дугарь

Національна поліція оприлюднила додаткові дані досудового розслідування по справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Поліція заявляє, що сторона захисту підозрюваної Яни Дугарь надавали неправдиву інформацію щодо її алібі.

"Перша спроба маніпуляції інформацією відбулася під час обрання запобіжного заходу Яні Дугарь: 13 грудня 2019 року адвокати заявили, що відео з камер спостереження для комплексної комісійної експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності датоване 11.07.2019 року. А в цей час, мовляв, підозрювана перебувала за кордоном", - повідомляють у поліції.

Вбивство Шеремета: поліція оприлюднила додаткові докази

За заявою поліції, це відео було опубліковано в інший день - 07.11.2019 і в цей час підозрювана ніби-то перебувала в Україні у місті Покровську.

Вбивство Шеремета: поліція оприлюднила додаткові докази

"Друга спроба маніпуляцій: сторона захисту і сама підозрювана неодноразово вказували, що Яна Дугарь не могла здійснювати розвідку в Києві 15 та 18 липня 2016 року, бо в цей час у відпустці вона не була, а відтак ніяк не могла покинути місце проходження служби. Однак лише за період чотирьох місяців документування у 2019 році встановлено 22 доби самовільного залишення місця проходження служби. При цьому за цей час Яна Дугарь виїжджала до Києва, Львова, Кіровоградської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

Поліція також опублікувала інформацію про те, що Дугарь була в Києві в 2017 році не вперше, як заявляла у суді.

Фото: матеріали справи (npu.gov.ua)

Нагадаємо, в кінці січня 2020 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що для передачі до суду справи Шеремета недостатньо доказів.

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Новини України полициядоказательстваПавло Шеремет
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