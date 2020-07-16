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Вбивство Шеремета: на мотив міг вплинути його контакт в Росії

Автор: Олег Черниш

МВС стверджує, що контакт в Росії міг суттєво вплинути на мотиви вбивства

На мотив вбивства журналіста Павла Шеремета міг вплинути його контакт в Росії. За даними слідства, за місяць до вбивства журналіст виїжджав на територію Росії.

Про це розповів директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, справу щодо ймовірних виконавців вбивства Шеремета завершено, а проти замовників - триває.

"Цей злочин вчинено проти громадянина РФ, іноземця. Який неодноразово бував на території країни-агресора і безпосередньо за місяць до своєї загибелі мав там контакт. Це, на наш погляд, також могло істотно вплинути на мотив цього вбивства", - заявив Шевченко.

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Він також зазначив, що слідство продовжує пошук осіб, які підбурювали виконавців "свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета. Шевченко також наголосив, що поліція не перешкоджає стороні захисту підозрюваних знайомитися з матеріалами справи та надає їм всі фото- і відеоматеріали.

Нагадаємо, імовірними виконавцями вбивства Шеремета, за версією слідства, є волонтер Яна Дугарь, медик Юлія Кузьменко і колишній військовослужбовець Андрій Антоненко.

Павло Шеремет загинув в липні 2016 року в результаті вибуху в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в центрі Києва.

У Міністерстві внутрішніх справ вважають справу Шеремета однєю з найскладніших в історії України.

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