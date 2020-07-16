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Убийство Шеремета: на мотив мог повлиять его контакт в России

Автор: Олег Черныш

МВД утверждает, что контакт в России мог существенно повлиять на мотивы убийства

На мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в России. По данным следствия, за месяц до убийства журналист выезжал на территорию Россию.

Об этом рассказал директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета завершено, а против заказчиков - продолжается.

"Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Который неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства", - заявил Шевченко.

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Он также отметил, что следствие продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей "сознательно или несознательно" совершить убийство Шеремета. Шевченко также подчеркнул, что полиция не мешает стороне защиты подозреваемых знакомиться с материалами дела и предоставляет им все фото- и видеоматериалы.

Напомним, предполагаемыми исполнителями убийства Шеремета, по версии следствия, являются волонтер Яна Дугарь, медик Юлия Кузьменко и бывший военнослужащий Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в результате взрыва в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в центре Киева.

В Министерстве внутренних дел считают дело Шеремета одним из самых сложных в истории Украины.

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