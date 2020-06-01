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Убивство Шеремета: матеріали щодо підозрюваних об’єднали в одну справу

Новини » Політика     01.06.2020 - 17:42
Убивство Шеремета: матеріали щодо підозрюваних об’єднали в одну справу
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Матеріали відкрили для ознайомлення

У поліції відзвітували про стан розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Матеріали щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь об’єднали і відкрили для ознайомлення.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Загалом майже за чотири роки розслідування правоохоронці назбирали понад 200 томів інформації.

"Досудове розслідування за фактом умисного вбивства Павла Шеремета тривало 1402 дні. Матеріали провадження налічують понад дві сотні томів: 38 томів - стосовно трьох підозрюваних, понад 200 – щодо встановлення інших фігурантів, організаторів та замовників цього злочину", - йдеться у повідомленні.

Матеріали щодо Антоненка, Кузьменка і Дугарь виділили в окреме провадження.

У МВС також розповіли, що за роки розслідування переглянули майже 20 тис. годин відеозаписів, допитали понад 3 тис. осіб, опрацювали майже 44 тис. телефонних номерів, 15 тис. ІМЕІ-кодов (використовується для ідентифікації мобільних телефонів) та провели 400 моніторингів дзвінків.

"У результаті досудового розслідування зібрано достатньо доказів для оголошення підозри у вчиненні умисного вбивства Павла Шеремета та обрання запобіжних заходів Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугарь", - додали в МВС.

Нагадаємо, 25 травня суд залишив під вартою Андрія Антоненка.

Пізно вночі також продовжили арешт Юлії Кузьменко.

Третю підозрювану у вбивстві Шеремета - Яну Дугарь, суд відпустив під заставу.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Павло Шеремет
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