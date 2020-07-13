Вбивство Шеремета: Дугарь дозволили зняти електронний браслет

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Яні Дугарь дозволили зняти електронний браслет.

Про це повідомив у Facebook один з її поручителів Руслан Горовий.

Так, свої рішенням суд зняв з Дугарь територіальні обмеження. За словами її адвокатів, рішення вступило в законну силу з моменту проголошення.

Дугарь запропонували зняти електронний браслет прямо в суді, однак їй це не вдалося через технічні конструкції пристрою.

Адвокати Дугарь повідомили, що зобов'яжуть слідчих зняти браслет з їх підопічною до кінця дня. Після цього, одна з трьох підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета зможе вільно переміщатися територією України.

Нагадаємо, в кінці травня суд відпустив військову медсестру Яну Дугарь під заставу, зобов'язавши її носити електронний браслет.

Двох інших фігурантів справи Шеремета - Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко, залишили під вартою.