ru
ua

Убийство Шеремета: Дугарь разрешили снять электронный браслет

Автор: Роман Калиниченко

Дугарь сможет свободно перемещаться по территории Украины

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Яне Дугарь разрешили снять электронный браслет.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил в Facebook один из ее поручителей Руслан Горовый.

Так, свои решением суд снял с Дугарь территориальные ограничения. По словам ее адвокатов, решение вступило в законную силу с момента оглашения.

Дугарь предложили снять электронный браслет прямо в суде, однако ей это не удалось из-за технических конструкций устройства.

Адвокаты Дугарь сообщили, что обяжут следователей снять браслет с их подопечной до конца дня. После этого, одна из трех подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета сможет свободно перемещаться по территории Украины.

Напомним, в конце мая суд отпустил военную медсестру Яну Дугарь под залог, обязав ее носить электронный браслет.

Двоих других фигурантов дела Шеремета - Андрея Антоненка и Юлию Кузьменко, оставили под арестом.

Прогноз погоды
► В Гааге допросят президента Косово по делу о военных преступлениях ► Нидерланды подают в суд на Россию из-за катастрофы MH17
Читать все новости