Трамп считает, что журналист Хашкаджи уже мертв

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США считает, что саудовский журналист уже мертв

Президент США Дональд Трамп считает, что саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи уже нет в живых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Трамп отметил, что у него сложилось предположение, что Хашкаджи уже мертв. Он также сообщил, что готовит "сильное заявление" по поводу данного происшествия.

Отметим, президент США уже высказывал обеспокоенность в связи с исчезновением журналиста Хашкаджи.

Кроме того, он уже обсуждал инцидент с властями Саудовской Аравии.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Майк Помпео дал Саудовской Аравии 72 часа на завершение расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Так, Помпео заявил, что в случае если дело Хашкаджи не будет решено, это навредит имиджу Саудовской Аравии на мировой арене.

Как писало РБК-Украина, журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.