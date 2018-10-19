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Трамп считает, что журналист Хашкаджи уже мертв

Новости » Политика    19.10.2018 - 04:34
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Президент США считает, что саудовский журналист уже мертв

Президент США Дональд Трамп считает, что саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи уже нет в живых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Трамп отметил, что у него сложилось предположение, что Хашкаджи уже мертв. Он также сообщил, что готовит "сильное заявление" по поводу данного происшествия.

Отметим, президент США уже высказывал обеспокоенность в связи с исчезновением журналиста Хашкаджи.

Кроме того, он уже обсуждал инцидент с властями Саудовской Аравии.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Майк Помпео дал Саудовской Аравии 72 часа на завершение расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Так, Помпео заявил, что в случае если дело Хашкаджи не будет решено, это навредит имиджу Саудовской Аравии на мировой арене.

Как писало РБК-Украина, журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

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