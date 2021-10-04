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Вбивство поліцейського в Чернігові: першого підозрюваного заарештували

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Чернігів, Понеділок 04 жовтня 2021 15:45
Вбивство поліцейського в Чернігові: першого підозрюваного заарештували Фото: суд і чернігові заарештував одного з фігурантів справи про вбивство поліцейського (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 жовтня суд Чернігова заарештував першого підозрюваного у вбивстві поліцейського. Його взяли під варту на 60 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

"Сьогодні Деснянський районний суд м. Чернігів обрав 17-річному підозрюваному у вбивстві поліцейського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 жовтня вночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків під час конфлікту завдала тілесних ушкоджень двом співробітникам поліції.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову, внаслідок чого він помер на місці події.

Другого поліцейського зловмисники побили та у непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Після чого, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства чотирьом місцевим жителям.

Серед них - 17-річний студент, якому суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою на два місяці.

Також сьогодні суд обирає запобіжний захід ще трьом підозрюваним у смертельному побитті поліцейського та одному підозрюваному у грабежі, який забрав сумку одного з потерпілих.

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