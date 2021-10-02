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Вбивство поліцейського в Чернігові: порушено кримінальну справу

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Чернігів, Субота 02 жовтня 2021 18:15
Вбивство поліцейського в Чернігові: порушено кримінальну справу Фото: порушено кримінальну справу за фактом нападу на поліцейських у Чернігові (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чернігові в ніч на 2 жовтня напали на поліцейських, один з них був убитий, другий - поранений. Порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

За фактом нападу на поліцейських порушено кримінальну справу і призначено службове розслідування. Відзначається, що обидва правоохоронці в момент нападу перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

"Поліція затримала шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до події", - додали в пресслужбі.

Кримінальну справу відкрито за фактом умисного вбивства. Поліція опитує свідків і вивчає відео з камер спостереження.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня в Чернігові в мікрорайоні Масани виявили тіло чоловіка, який виявився співробітником поліції. Поруч з ним без свідомості перебувала ще одна людина - також правоохоронець. Його доставили в лікарню, він знаходиться в реанімації.

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