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Вбивство патрульного в Рубіжному: підозрюваного заарештували

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Четвер 18 листопада 2021 19:41
Вбивство патрульного в Рубіжному: підозрюваного заарештували Фото: підозрюваного у вбивстві поліцейського в Рубіжному заарештували (dbr.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Сєвєродонецький міський суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві патрульного в Рубіжному. За рішенням суду він не зможе вийти під заставу.

Про це заявив начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Луганської обласної прокуратури Євген Саєнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Сьогодні Сєвєродонецьким міським судом задоволено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою підозрюваному у вбивстві патрульного. Обрано безальтернативний запобіжний захід, тобто без права внесення застави", - заявив він.

Правоохоронці також повідомили, що підозрюваний у вбивстві патрульного намагався втекти до Росії, щоб після перебратися в ОРДЛО. Таким чином, він хотів сховатися від правоохоронних органів України.

Нагадаємо, 16 листопада в Рубіжному виявили тіло патрульного поліцейського з вогнепальними пораненнями та тілесними ушкодженнями.

Пізніше стало відомо, що вбивство сталося в адміністративній будівлі Управління патрульної поліції.

За підозрою у вбивстві патрульного затримали його колегу, який намагався втекти до Росії.

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