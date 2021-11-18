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Убийство патрульного в Рубежном: подозреваемого арестовали

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Четверг 18 ноября 2021 19:41
Убийство патрульного в Рубежном: подозреваемого арестовали Фото: подозреваемого в убийстве полицейского в Рубежном арестовали (dbr.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Северодонецкий городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве патрульного в Рубежном. По решению суда он не сможет выйти под залог.

Об этом заявил начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей ГБР Луганской областной прокуратуры Евгений Саенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Сегодня Северодонецким городским судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве патрульного. Избрана безальтернативная мера пресечения, то есть без права внесения залога", - заявил он.

Правоохранители также сообщили, что подозреваемый в убийстве патрульного пытался сбежать в Россию, чтобы после перебраться в ОРДЛО. Таким образом, он хотел скрыться от правоохранительных органов Украины.

Напомним, 16 ноября в Рубежном обнаружили тело патрульного полицейского с огнестрельными ранениями и телесными повреждениями.

Позже стало известно, что убийство произошло в административном здании Управления патрульной полиции.

По подозрению в убийстве патрульного задержали его коллегу, который пытался сбежать в Россию.

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Луганск Рубежное
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