Убийство патрульного в Рубежном: подозреваемого арестовали
Северодонецкий городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве патрульного в Рубежном. По решению суда он не сможет выйти под залог.
Об этом заявил начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей ГБР Луганской областной прокуратуры Евгений Саенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Сегодня Северодонецким городским судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве патрульного. Избрана безальтернативная мера пресечения, то есть без права внесения залога", - заявил он.
Правоохранители также сообщили, что подозреваемый в убийстве патрульного пытался сбежать в Россию, чтобы после перебраться в ОРДЛО. Таким образом, он хотел скрыться от правоохранительных органов Украины.
Напомним, 16 ноября в Рубежном обнаружили тело патрульного полицейского с огнестрельными ранениями и телесными повреждениями.
Позже стало известно, что убийство произошло в административном здании Управления патрульной полиции.
По подозрению в убийстве патрульного задержали его коллегу, который пытался сбежать в Россию.