Убийство патрульного в Рубежном: подозреваемого арестовали

Северодонецкий городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве патрульного в Рубежном. По решению суда он не сможет выйти под залог.

Об этом заявил начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей ГБР Луганской областной прокуратуры Евгений Саенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Сегодня Северодонецким городским судом удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве патрульного. Избрана безальтернативная мера пресечения, то есть без права внесения залога", - заявил он.

Правоохранители также сообщили, что подозреваемый в убийстве патрульного пытался сбежать в Россию, чтобы после перебраться в ОРДЛО. Таким образом, он хотел скрыться от правоохранительных органов Украины.