Біля лінії розмежування на Донбасі знайшли труп поліцейського
Фото: на Донбасі знайшли труп поліцейського (Віталій Носач, РБК-Україна)
У місті Рубіжне (Луганська область) на території адмінбудівлі знайшли тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті. На місці події є сліди боротьби.
Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі патрульної поліції.
Як повідомили виданню, табельної вогнепальної зброї біля патрульного не знайшли.
"Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група ГУНП, ДБР, а також співробітники УПП та внутрішньої безпеки поліції. Обставини події встановлюються", - повідомили у поліції.
На території міста введено поліцейську операцію для виявлення та затримання особи, причетної до вбивства та заволодіння табельною вогнепальною зброєю співробітника поліці.