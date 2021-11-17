Підозрюваний намагався втекти в РФ: з'явилися нові деталі вбивства поліцейського на Донбасі
Співробітники ДБР затримали патрульного поліцейського, якого підозрюють у вбивстві колеги у місті Рубіжне. Він намагався втекти до Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
Тіло вбитого чоловіка було знайдено в будівлі, яке орендував районний відділ поліції.
"За даними слідства, між поліцейськими виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. У ході бійки одним із них була застосована зброя", - пише пресслужба.
Зазначається, що підозрюваного у вбивстві затримали у Луганській області на шляху до кордону з Російською Федерацією.
Відповідно до ч. 1 ст. 115 КК України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 15 років.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у місті Рубіжне на території адмінбудівлі знайшли тіло патрульного поліцейського.