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Підозрюваний намагався втекти в РФ: з'явилися нові деталі вбивства поліцейського на Донбасі

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Середа 17 листопада 2021 17:37
Підозрюваний намагався втекти в РФ: з'явилися нові деталі вбивства поліцейського на Донбасі Фото: з'явилися нові деталі вбивства поліцейського на Донбасі (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники ДБР затримали патрульного поліцейського, якого підозрюють у вбивстві колеги у місті Рубіжне. Він намагався втекти до Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Тіло вбитого чоловіка було знайдено в будівлі, яке орендував районний відділ поліції.

"За даними слідства, між поліцейськими виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. У ході бійки одним із них була застосована зброя", - пише пресслужба.

Зазначається, що підозрюваного у вбивстві затримали у Луганській області на шляху до кордону з Російською Федерацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 115 КК України, зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у місті Рубіжне на території адмінбудівлі знайшли тіло патрульного поліцейського.

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